В России за сутки госпитализировали с коронавирусом 17 487 человек. Днем ранее число составляло 9090 случаев.

Выздоровели за тот же промежуток времени 40 301 человек, умерло 663 человека. В общей сложности, по состоянию на 11:30 1 февраля в стране выявлены 125 836 новых случаев заражения коронавирусом.

На верхних строчках антирейтинга по регионам по-прежнему находятся Москва (21 533 случая), Санкт-Петербург (13 619) и Московская область (11 475). Следом расположились Нижегородская, Свердловская и Самарская области соответственно.

Ранее в центре имени Н.Ф. Гамалеи объяснили, как может появиться «суперомикрон». Ведущий научный сотрудник учреждения Федор Лисицын рассказал ведущим программы «Сегодня утром» на «Звезде», что активный штамм теоретически может связаться с предшествующей «дельтой», соединив в себе собственную скорость распространения и ее летальность.