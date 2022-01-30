Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант

Анна Назайкина
14:58 30.01.2022
В стране за минувшие 24 часа зарегистрировали 121 228 новых случаев COVID-19 в 85 регионах - для РФ это новый антирекорд.
В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В России не планируют переводить всех школьников на дистанционное обучение, но субъекты страны могут локально принять соответствующее решения в зависимости от сложившейся с COVID-19 эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения», - сказал глава ведомства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По данным оперштаба, в стране за минувшие 24 часа зарегистрировали 121 228 новых случаев COVID-19 в 85 регионах - для РФ это новый антирекорд. За сутки в России зафиксировано 617 смертей от коронавируса, победить болезнь удалось 28 944 россиянам.

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявили 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:15 В стране и мире
Видео
Появились кадры первого полета легкого многоцелевого самолета «Байкал»
14:58 В стране и мире
В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант
14:35 В стране и мире
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
11:12 В стране и мире
Патрушев назвал полной нелепостью утверждения об угрозе Украине со стороны России
10:56 В стране и мире
Посольство США вновь призвало американских граждан покинуть Украину
Популярное
Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.