В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант

В России не планируют переводить всех школьников на дистанционное обучение, но субъекты страны могут локально принять соответствующее решения в зависимости от сложившейся с COVID-19 эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения», - сказал глава ведомства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По данным оперштаба, в стране за минувшие 24 часа зарегистрировали 121 228 новых случаев COVID-19 в 85 регионах - для РФ это новый антирекорд. За сутки в России зафиксировано 617 смертей от коронавируса, победить болезнь удалось 28 944 россиянам.

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявили 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.