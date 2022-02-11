Байдену объяснили, почему вытеснить Россию с газового рынка сможет только машина времени

Вытеснить Россию с газового и нефтяного рынков сможет только машина времени. Такое мнение высказал бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон.

Он подчеркнул: если США введут санкции против энергетического сектора России, то Белый дом не сможет компенсировать дефицит энергоносителей в мире. По мнению Ситтона, в таком случае Джо Байдену придется вернуться на 20 лет назад и начать бурение всех запасов нефти в США.

«Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, - это машина времени. Таким образом, если подходить реалистично, на сегодняшний день нет способа сделать это (вытеснить Россиию – прим.ред.)», - сказал чиновник РИА Новости.

Также он отметил, что реализация этого потребует многомиллиардных инвестиций и долгих лет работы. Ситтон подчеркнул: российскую долю на мировом рынке не удастся компенсировать даже в том случае, если добычу нефти нарастят и Саудовская Аравия, и Кувейт.

В четверг, 3 февраля, цена барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов. В последний раз такого значения стоимость данного сырья достигала еще в 2014 году.

Прошлым летом специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что РФ может сохранить статус великой энергетической державы за счет экспорта водорода в будущем.