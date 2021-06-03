Чубайс оценил перспективы экспорта российского водорода

Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счет экспорта водорода в будущем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в рамках Петербургского международного экономического форума.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водород», - уточнил он.

Чубайс добавил, что, по оценкам специалистов отрасли, действующая газотранспортная система без серьезной модернизации ГТС способна использовать по крайней мере 10% пропускных мощностей для транспортировки водорода.

«У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», - резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Ранее в Минпромторге рассказали о разработке образца Aurus на водородном топливе. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Aurus является единственной в мире компанией в своем классе, которая имеет лабораторный образец машины на водородном носителе.