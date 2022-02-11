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Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19

Анна Касаткина
04:19 11.02.2022
В частности, из-за ослабления нервной системы и иммунитета могут обостриться имеющиеся аутоиммунные заболевания.
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
© Фото: pexels.com
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Коронавирусная инфекция может стать «проводником» для других заболеваний из-за нарушений в работе иммунной системы и общей слабости организма. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский.

В частности, повышенная влажность кожи от пота при высокой температуре открывает дорогу таким заболеваниям как грипп, респираторная вирусная пневмония, аденовирусная инфекция, пояснил доктор.

Кроме того, коронавирус может стать проводником для хронических недугов. Например, из-за ослабления нервной системы и иммунитета могут обостриться имеющиеся аутоиммунные заболевания, отметил Серебрянский.

«При COVID-19 могут перейти в хроническую форму ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата, если они были раньше. Также идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний», - предупредил врач.

Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что человек может стать легкой мишенью для коронавируса из-за ослабленного иммунитета после ОРВИ.

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