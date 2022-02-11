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Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ

Анна Касаткина
02:20 11.02.2022
Переболевшие ОРВИ находятся под угрозой из-за ослабленного иммунитета, отметил специалист.
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
© Фото: pexels.com
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Иммунитет после ОРВИ ослаблен, а потому возможны рецидивы и осложнения, переболевший человек также может стать мишенью для коронавируса. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«После болезни иммунитет ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения... Нужно избегать любых переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Тяжельникова, возвращаться к прежнему режиму после закрытия больничного необходимо с пеших прогулок на свежим воздухе, так как рабочей нагрузки уже достаточно для ослабленного организма, не говоря уже о, например, тренировках в спортзале.

Врач добавил, что пониженный иммунитет после болезни может стать мишенью для COVID-19. Чтобы защитить себя от тяжелого течения инфекции необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию, порекомендовал специалист.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что средние эпидемические пороги по ОРВИ и гриппу превышены в 71 регионе России. Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп.

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