Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ

Иммунитет после ОРВИ ослаблен, а потому возможны рецидивы и осложнения, переболевший человек также может стать мишенью для коронавируса. Об этом рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«После болезни иммунитет ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения... Нужно избегать любых переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Тяжельникова, возвращаться к прежнему режиму после закрытия больничного необходимо с пеших прогулок на свежим воздухе, так как рабочей нагрузки уже достаточно для ослабленного организма, не говоря уже о, например, тренировках в спортзале.

Врач добавил, что пониженный иммунитет после болезни может стать мишенью для COVID-19. Чтобы защитить себя от тяжелого течения инфекции необходимо пройти вакцинацию или ревакцинацию, порекомендовал специалист.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что средние эпидемические пороги по ОРВИ и гриппу превышены в 71 регионе России. Рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных групп.