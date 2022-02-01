В Госдепе заявили, что не дадут Москве смягчить последствия санкций

Вашингтон не станет раскрывать детали будущих санкций против России, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст России возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций», - цитирует Прайса RТ.

Ранее аналитики газеты The New York Times опубликовали исследование в котором говорится, что антироссийские санкции, подготовленные Вашингтоном на случай эскалации ситуации с Украиной, могут нести зримую угрозу для мировой финансовой системы.

По словам сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питера Харрелла, новые санкции против России будут направлены на уменьшение промышленного потенциала РФ и на нанесение удара по экономике страны.