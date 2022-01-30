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NYT: санкции США против РФ могут дестабилизировать всю мировую финансовую систему

Иван Линдеманн
02:28 30.01.2022
Как отметили авторы исследования, еще никто в истории не пытался ввести столь обширные санкции против столь крупной экономики
NYT: санкции США против РФ могут дестабилизировать всю мировую финансовую систему
© Фото: Guenter Fischer, imagebroker, Globallookpress
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Антироссийские санкции, которые США подготовили на случай эскалации ситуации с Украиной, могут нести зримую угрозу для мировой финансовой системы. Об этом говорится в анализе, подготовленном газетой The New York Times.

Как отметили авторы исследования, еще никто в истории не пытался ввести столь обширные санкции против столь крупной экономики. Эксперты сошлись во мнении, что подобный шаг приведет к хаосу в экономиках развитых европейских стран. Впоследствии это может вылиться в дестабилизацию всей мировой финансовой системы.

Аналитики также отметили, что подобный шаг США неизбежно приведет к серьезным ответным мерам со стороны России. В частности, они упомянули энергетические поставки в Европу.

«История показывает, что страна не сдается легко, и стойкость является важной частью ее национальной идентичности. Официальные лица США также болезненно относятся к мысли о том, что их можно рассматривать как наказывающих российский народ - восприятие, которое может подпитывать антиамериканские настроения», - говорят авторы статьи.

Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, который отвечает за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, прокомментировали новые санкции США против России. Там отметили, что они направлены на уменьшение промышленного потенциала РФ и на нанесение удара по экономике страны.

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