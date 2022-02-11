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Макрон планирует провести разговор с Путиным в субботу

Иван Линдеманн
23:23 11.02.2022
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Макрон планирует провести разговор с Путиным в субботу
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости
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Французский президент Эммануэль Макрон рассчитывает провести телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным в эту субботу. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

На этой неделе президент Макрон прибыл в Москву, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности с Владимиром Путиным. Встреча была позитивно оценена российской и французской стороной.

Российский лидер назвал ряд идей французского лидера Эммануэля Макрона по урегулированию ситуации вокруг Украины вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейшей стратегии. Стороны условились о телефонной беседе после того, как Макрон проведет следующую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи  Макрона и Зеленского в Кремле дали оценку этому мероприятияю. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского и французского главы Эммануэля Макрона были позитивные сигналы. При этом, по словам Пескова, Кремль так и не услышал от президента Украины слов, что Киев готов в ближайшее время заняться выполнением Минских соглашений.

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