В ожидании мифической войны: как США разжигает конфликт на Украине и обвиняет в этом Россию

Февраль наступил, но российского нападения на Украину, как предрекал коллективный Запад, так и не случилось. Но слишком много энергии и ресурсов было затрачено на беспочвенные обвинения России. А значит «Карфаген должен быть разрушен». В попытке хоть как то оправдать так старательно раздуваемую истерию, представительство Соединенных Штатов в ООН инициировало заседание Совета безопасности. Чтобы в сотый раз - уже на новой площадке - повторить старые обвинения.

«Россия пытается без каких-либо фактических оснований изобразить Украину и страны Запада как агрессоров, чтобы сфабриковать предлог для нападения, разместив более 100 тысяч хорошо вооруженных солдат, которые она собрала на границе с Украиной», - заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявляет - такое настойчивое повторение мантры о грядущем нападении России - уже похоже на заклинание. Будто если повторить это еще раз - вымысел станет правдой.

«Интересы Украины в этой игре коллективный Запад вообще не интересуют. Они хотят не допустить нашего братского сосуществования. Которое разрушило бы планы коллективного Запада по созданию дуги нестабильности вокруг России. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы», - сказал Небензя.

Василий Небензя процитировал ряд заявлений первых лиц Украины, в которых говорилось, что сама киевская администрация не уверена в таком неминуемом наступлении России. Но украинский представитель настаивает - даже если Киев говорит, что войны не будет - на самом деле он имеет ввиду обратное.

«Наше руководство говорит на своем языке, имеет своих послов и пресс-секретарей. Следовательно, нет необходимости интерпретировать слова официальных лиц Украины, особенно если это делается так, как толковал значение слов Шалам-Балам - по-русски Шалтай-Болтай», - сказа украинский постпред Сергей Кисилица.

В Нью-Йорке, в штаб квартире ООН, Совет безопасности голосовал о проведении заседания по российской агрессии на Украине. В то время, как Китай отказался осудить Россию и призвал членов Совбеза прислушаться к «обоснованным обеспокоенностям России в сфере безопасности», а также признался, что не понимает, «на каких основаниях возникли опасения возможности войны». В результате двое против, десять за и трое воздержались.

Новое заседание по Украине пройдет 17 февраля. Уже абсолютно ясно, что обсуждаться будет не вопрос европейской безопасности, а поводы и возможности скорейшего введения санкций против официального Кремля. То, что Москву надо наказать, для Вашингтона вопрос решенный. Но за что? Была ли угроза? Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уже и сама не уверена, что посыл Вашингтона был правильно истолкован.

«Я сказала о неминуемой угрозе один раз. И все официальные лица сказали об этом не более одного раза. А потом перестали так говорить, потому что посчитали, что это выражение подавало сигнал, который мы не хотели подавать», - сказала Псаки.

Да и нужна ли причина для борьбы с Москвой? Похоже, что не особо. Конгресс фактически не скрывая истинных целей этой компании заявляет о том, что санкции будут введены в любом случае.

«Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения их агрессивного поведения», - сказал сенатор Джин Шахин.

Говоря о агрессивном поведении России, Соединенные Штаты сами предпринимают провокативные действия. Так на этой неделе одновременно были подняты в воздух сразу три «Самолета судного дня». E-6B Mercury - воздушные командные пункты, используемые в рамках «ядерного ответа» в случае полномасштабного удара. И если нахождение одного такого борта в воздухе - дело достаточно обычное, то сразу три подобных самолета - явный намек на готовность к решительным действиям.

Чтобы как-то оправдать все эти шаги, официальный представитель Пентагона Джон Кирби обвиняет Россию в готовящихся провокациях.

«Мы считаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео в котором будут трупы, скорбящие актеры, а также военную технику, якобы находящуюся в руках Украины или Запада. Вплоть до того, что часть этой техники будет выглядеть так, будто она поставлена Западом Украине», - заявил Кирби.

И если в Пентагоне никто не поинтересовался, откуда у Вашингтона такая осведомленность о том, чего фактически еще не может быть, то на пресс конференции Государственного департамента такие заявления упали в менее благодатную почву. Ставший уже легендарным журналист Мэттью Ли вступил в дискуссию с представителем Госдепа, обнажая отсутствие хоть какого-нибудь подтверждения таким серьезным заявлениям.

«Чем они занимаются, подождите? Какая активность? Подождите! Вы выходите и говорите это и ожидаете, что мы просто поверим информации без малейшего доказательства того, что это действительно правда... Я помню про оружие массового поражения в Ираке. Я много чего помню. Так где же рассекреченная информация, кроме того, что Вы пришли сюда и сказали это... Я не спрашиваю, что дают русские. Что вы даете, и что это должно означать?», - спрашивает Ли.

Аргументация Вашингтона говорит сама за себя. В Москве отвечают - такого рода предположения невозможно рассматривать всерьез.

«Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Эта схема не нова для Соединенных Штатов и коллективного Запада. До этого были постановочные фильмы «Белых Касок», оправдывающие действия антиассадовской коалиции. А еще раньше - знаменитое выступление Колина Пауэлла, на котором он, размахивая пробиркой, требовал развязать войну в Ираке.

«Такое количество, меньше чайной ложки, в 2001ом году парализовало работу конгресса и поставило под угрозу более семи сотен жизней», - заявил тогда Пауэлл.

Позже выяснилось, что пробирка была декорацией, за которой ничего нет. Химического оружия у Ирака не оказалось. Америка списала все на ошибку разведки. Но история идет по спирали. И крупные западные издания тиражируют информацию - опять таки разведки - о плане действий России после того, как она якобы оккупирует Украину.

«Атака России на Украину еще даже не началась, но спецслужбы уже располагают информацией о временах после Великой войны и о жестоком марионеточном режиме, который Кремль хочет установить в Украине. Служба иностранной разведки собрала детали российских "послевоенных планов" в Украине, которые в настоящее время обсуждаются в российских военных кругах. Секретный отчет был создан на основе информации, полученных разведывательной службой», - пишет издание Bild.

Но дальше всех зашло издание Bloomberg, в ночь после открытия Олимпиады оно опубликовало новость о вторжении России на Украину. Спустя некоторое время заголовок удалили, а заодно признались, что заготовили его заранее.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был случайно опубликован сегодня около четырех часов дня по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину», - ответили в издании.

Но извинений тут мало. В нынешней ситуации неосторожно брошенное слово может иметь очень высокую цену. Да и нельзя сказать точно - было ли оно брошено случайно или намеренно.

«Это уже не пропаганда... Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Это способ ведения борьбы в условиях, когда законными способами конкуренцию никак не выдержать, применяется такой, ставший уже классическим, подход информационно-политического давления, кампании и так далее», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неспособность Запада продолжать диалог без фейков и провокационных заявлений все больше наталкивает на мысль, что причина всего - в общая слабость американского эстеблишмента. На прошедшей на минувшей неделе встрече президента Джозефа Байдена его супруге пришлось под руки уводить его со сцены.

Байдена критикуют и внутри США. Дональд Трамп обрушился с критикой и на позицию действующей администрации и, в очередной раз, на способности самого Байдена.

«При мне такого и быть не могло. Байден поссорился с Путиным, с которым я дружил. Путин, конечно может предпринять какие-то действия, но ему это и не надо. Байден сам ему все отдаст», - написал Трамп.

Верит ли сам коллективный Запад в причины, по которым он хочет ответить жесткими санкциями - неясно. Но очевидно что подобные провокации будут продолжаться. Чтобы наказать Россию за войну, на которую она, похоже, не явилась.