CAS принял апелляции МОК и WADA на отмену отстранения Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте CAS.

Так, по данным пресс-службы суда, все апелляции будут рассмотрены выездной панелью CAS в Пекине. Дата слушаний к настоящему моменту неизвестна, ее объявят чуть позже.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря показала положительный результат на триметазидин. Результат тестирования 8 февраля был передан антидопинговой лабораторией в Стокгольме. РУСАДА временно отстранило фигуристку от выступлений, но после рассмотрения апелляции спортсменки ограничение сняли, ей разрешили продолжить выступать на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в китайской столице. МОК и WADA сразу заявили о своем желании опротестовать данное решение в Спортивном арбитражном суде.