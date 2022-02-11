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CAS принял апелляции МОК и WADA на отмену отстранения Валиевой

Роман Захаров
20:20 11.02.2022
По данным пресс-службы суда, все апелляции будут рассмотрены выездной панелью CAS.
CAS принял апелляции МОК и WADA на отмену отстранения Валиевой
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте CAS.

Так, по данным пресс-службы суда, все апелляции будут рассмотрены выездной панелью CAS в Пекине. Дата слушаний к настоящему моменту неизвестна, ее объявят чуть позже.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря показала положительный результат на триметазидин. Результат тестирования 8 февраля был передан антидопинговой лабораторией в Стокгольме. РУСАДА временно отстранило фигуристку от выступлений, но после рассмотрения апелляции спортсменки ограничение сняли, ей разрешили продолжить выступать на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в китайской столице. МОК и WADA сразу заявили о своем желании опротестовать данное решение в Спортивном арбитражном суде.

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