В Кремле высказались о применении американских законов в спорте

В Кремле выступают против трансграничного применения законов США, в том числе в ситуациях с допингом в спорте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания руководителя американского Антидопингового агентства (USADA) о том, что граждан РФ, имеющих отношение к ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, могут привлечь к ответственности согласно принятому в Соединенных Штатах «закону Родченкова».

«Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства - это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может, но мы с огромным уважением относимся и к WADA, и к МОК», - сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря показала положительный результат на триметазидин. Результат тестирования 8 февраля был передан антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Российское антидопинговое агентство временно отстранило фигуристку от выступлений, но после рассмотрения апелляции спортсменки ограничение сняли, ей разрешили продолжить выступать на ОИ в Пекине. МОК намерен опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде. Как ожидается, вердикт по данному делу будет вынесен до 15 февраля.