Главы Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности
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Одиннадцатого февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэдейкином. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.