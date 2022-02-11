Шойгу заявил, что обстановка в Европе становится все напряженнее, но не Россия виновата в этом

Обстановка в Европе становится все напряженнее, но в это нет вины РФ, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 11 февраля на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве.

«Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине», - сказал министр.

Шойгу добавил, что в Москве не совсем и не всегда понимают, по какой причине нагнетается напряженность военно-политической обстановки, но видят, что она усиливается.

Также министр заявил, что РФ рассмотрела ответ США и НАТО по безопасности, реакция будет скоро.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов