Шойгу заявил, что обстановка в Европе становится все напряженнее, но не Россия виновата в этом
Министр обороны РФ добавил, что Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ России последует в ближайшее время.
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Обстановка в Европе становится все напряженнее, но в это нет вины РФ, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 11 февраля на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве.
«Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине», - сказал министр.
Шойгу добавил, что в Москве не совсем и не всегда понимают, по какой причине нагнетается напряженность военно-политической обстановки, но видят, что она усиливается.
Также министр заявил, что РФ рассмотрела ответ США и НАТО по безопасности, реакция будет скоро.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов