Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил вопросы безопасности с британским коллегой
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам как глобальной, так и региональной безопасности.
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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэдейкином.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.
Ранее Герасимов в другом телефонном разговоре обсудил эти же вопросы с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
Также он сообщал о постепенном успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов