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Провал апелляции: почему суд не стал отменять меру пресечения Порошенко

Россина Бодрова
18:57 11.02.2022
В ходе судебного заседания экс-президент Украины не исключил, что будет требовать психиатрической экспертизы для прокуроров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Сторонники бывшего украинского гаранта с самого утра перекрыли движение транспорта, но к самому зданию суда, где слушается дело об изменении меры пресечения Петру Порошенко, их не пустили. Сам Петр Алексеевич спешит на заседание, проходит через толпу, приветствует журналистов, работает на камеру. Затем надевает дизайнерскую маску-вышиванку, в ней он уже не первый раз, и обращается к прокурорам. 

«Если в одной голове есть три мысли, то с точки зрения медицины это выглядит как шизофрения. Я не исключаю, что буду обращаться к своим адвокатам, чтобы провести психиатрическую экспертизу тех, кто готовил подозрение в госизмене», - заявил Порошенко.

Сторона обвинения все это выслушала и зафиксировала каждое слово. На столе у судьи материалов на несколько томов, а сам подсудимый увлечен планшетом - во время заседания успел опубликовать сразу несколько постов в соцсетях, в том числе и свое выступление еще до начала процесса. Экс-президент сразу обозначил, на чью помощь сегодня надеется. 

«Я уверен, что Господь сегодня будет с нами. Они играли в Горловке перед сепаратистами и издевались над украинской армией, они собирались опустить наш народ и нашу Украину до уровня "сватов" и "папиков". Они не понимают, что такое Украина, и потому они сейчас пытаются организовать судилище над оппозицией», - добавил Порошенко.

На этом процессе настаивала защита, которая намерена обжаловать меру пресечения: суд отпустил пятого президента под личное обязательство, поручил сдать паспорта и запретил покидать Киев. По сути - полная свобода, даже на штраф тратиться не пришлось. Но лидеру оппозиции этого мало - запрет на перемещения в стране мешает его политическому турне, пока оно проходит в рамках столицы. Напарником Порошенко по сцене сегодня стала его супруга Марина.

«Скажу парадоксальную речь в поддержку центральной действующей власти: их безумными, дурными, противоправными действиями они подталкивают нас объединяться, противостоять плечом к плечу. Я благодарю каждого из вас, что вам не безразлична судьба Порошенко - лидера оппозиции», - сказала супруга экс-президента Украины.

Подготовка к митингу началась еще с ночи. Площадь перед судом была заблокирована силовиками. Не пускали даже народных депутатов. Но двое из них от партии Порошенко - Михаил Бондарь и Владимир Вятрович - пытались силой прорвать оцепление и провоцировали представителей закона. 

Дело Порошенко еще называют «Угольным делом». Его обвиняют по громким статьям - «Финансирование терроризма» и «Госизмена». По мнению следствия, будучи президентом, он разорвал контракты на поставку угля из ЮАР и одобрил прием сырья с территорий Донбасса. При этом Донбасс - юридически украинская земля, но об этом умалчивают. Сам лидер оппозиции уверен, что дело сфабриковано, а ему ли не знать, как устроена украинская система правосудия.

«Зеленский полностью скопировал ту систему, которую создал Порошенко. Именно Порошенко занимался тем, что ликвидировал в стране систему правосудия, которая была. Тасуя судей, увольняя, назначая, реорганизуя суды, ликвидируя суды. Я скажу такую вещь, которая может вас удивить, но из 17 судей Печерского суда против 15 возбуждены уголовные дела. Как вы думаете, какие решения эти судьи будут выносить?» - задался вопросом премьер-министр Украины 2010-2014 годов Николай Азаров.

Внутренняя политика Украины словно сама оказалась за решеткой. Действующая власть взяла курс на Запад, оппозиция занимается собственной реабилитацией. И все это на фоне рухнувшей гривны и повышений тарифов на коммунальные услуги: за два года плата за ЖКХ выросла на 83%.

«Есть проблема пенсионеров и малоимущих, есть масса других проблем - приходишь в магазин, а там с каждым днем все дорожает. За последний год украинское население сократилось на 2,5%, более чем один миллион человек в минусе. Это рекордная смертность, еще рекордная миграция», - констатировал политолог Александр Семченко.

Все усилия митингующих оказались напрасными. Апелляционный суд не изменил Петру Порошенко меру пресечения. Результатами недовольны ни он, ни обвинение - прокуроры требуют заключения его под стражу.

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