Десантники завершили 850-километровый лыжный поход в честь операции времен ВОВ

В парке «Патриот» на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил сегодня чествовали участников лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции.

Старт акции был дан 27 января в подмосковном Раменском. Более 80 десантников прошли на лыжах 850 километров. За время похода они посетили 16 городов и населенных пунктов, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои с немцами.

Военнослужащим были вручены ведомственные награды и почетные грамоты.

Вяземская воздушно-десантная операция проходила в течение января-февраля 1942 года. В тыл врага были сброшены свыше 8 000 десантников. За несколько месяцев они прошли 600 километров, освободив почти 200 населенных пунктов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо