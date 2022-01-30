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Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской операции ВДВ возложили цветы к мемориалу Славы в Подольске

06:28 30.01.2022
Лыжный переход стартовал 27 января в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МО РФ
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В Подольске участники лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции, вместе с представителями подольской районной и городской администрации, ветеранами-десантниками, волонтерами и юнармейцами возложили цветы и гирлянды Памяти к Вечному огню мемориала на площади Славы.

Лыжный переход стартовал 27 января в подмосковном Раменском у мемориала «Вечный огонь». В нем принимают участие 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. На лыжах они пройдут по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои. Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля 2022 года.

«Командованием Воздушно-десантных войск принято решение в период с 27 января по 12 февраля провести лыжный переход личным составом подразделений ВДВ, посвященный 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. Личный состав пройдет около одной тысячи километров на лыжах, побывает в 16 городах. В каждом из них будут проводить подобные акции памяти тем героям Великой Отечественной войны, которые сложили свои головы, не щадя себя на полях сражений ради нас с вами и ради счастливого будущего», - сказал в ходе выступления на памятном мероприятии руководитель перехода, заместитель командира Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения по военно-политической работе.

Участники перехода уже преодолели первые 50 километров. Впереди их ждет еще более 800 километров пути.

© МО РФ

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тысяч десантников.

В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника свыше 600 километров, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тысяч солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

Материал подготовили: Роман Захаров, Андрей Работнов 

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