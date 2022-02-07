По местам боев: участники лыжного перехода возложили цветы к памятнику советских воинов под Смоленском

Тульские и рязанские десантники, участвующие в патриотическом лыжном марш-броске, дошли до села Знаменка Смоленской области. Военнослужащие посетили мемориальный комплекс «Поле памяти» и возложили цветы к памятнику погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев.

Акция, в которой участвуют 80 бойцов ВДВ, приурочена к 80-й годовщине знаменитой Вяземской воздушно-десантной операции. В январе-феврале 1942 года в тыл к немцам было заброшено 10 тысяч военнослужащих, которым удалось освободить от фашистов 200 населенных пунктов.

Лыжный переход стартовал у мемориала Вечный огонь в подмосковном городе Раменское, а завершится 11 февраля в подмосковном парке «Патриот». За это время военнослужащие пройдут на лыжах 850 километров и побывают в 16 городах.

Десантники посетят места боев вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также в городах Московской области, возложат гирлянды памяти и цветы к местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов