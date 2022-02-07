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По местам боев: участники лыжного перехода возложили цветы к памятнику советских воинов под Смоленском

16:40 07.02.2022
Бойцы ВДВ пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям, где 80 лет назад шли ожесточенные бои.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Тульские и рязанские десантники, участвующие в патриотическом лыжном марш-броске, дошли до села Знаменка Смоленской области. Военнослужащие посетили мемориальный комплекс «Поле памяти» и возложили цветы к памятнику погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев.

Акция, в которой участвуют 80 бойцов ВДВ, приурочена к 80-й годовщине знаменитой Вяземской воздушно-десантной операции. В январе-феврале 1942 года в тыл к немцам было заброшено 10 тысяч военнослужащих, которым удалось освободить от фашистов 200 населенных пунктов.

Лыжный переход стартовал у мемориала Вечный огонь в подмосковном городе Раменское, а завершится 11 февраля в подмосковном парке «Патриот». За это время военнослужащие пройдут на лыжах 850 километров и побывают в 16 городах.

Десантники посетят места боев вяземского десанта в Смоленской и Калужской областях, а также в городах Московской области, возложат гирлянды памяти и цветы к местам захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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