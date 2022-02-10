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«Выходит на связь, дает команды»: в ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского

Анна Назайкина
12:39 10.02.2022
Лидер партии находится в ЦКБ с 2 февраля, у него обнаружили омикрон-штамм коронавируса.
«Выходит на связь, дает команды»: в ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Член президиума ЛДПР, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Александр Курдюмов в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии лидера фракции Владимира Жириновского.

«Уверен, что Владимир Вольфович справится с этим недугом. Все будет нормально. Насколько я знаю, чувствует себя нормально. Он вакцинирован, сильных последствий, я думаю, не будет... Конечно, на связь с партией выходил и выходит. И вчера, и сегодня... Дает команды, и центральный аппарат выполняет», - сказал парламентарий.

Также Курдюмов отметил, что лидер ЛДПР не пропускает ни одни спортивные мероприятия, очень закален, часто опускался в холодную прорубь, любит на лыжах кататься и дома занимается на тренажерах, что говорит о том, что Жириновский всегда заботился о своем здоровье и укреплял его, поэтому в скором времени должен пойти на поправку.

Ранее в СМИ появились сообщения, что лидер партии был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. Впоследствии в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с «омикроном».

По данным ведомства, состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ЛДПР заявили, что политик чувствует себя нормально и даже работает с документами.

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