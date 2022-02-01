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В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры в Чертаново

Алиса Кононенко
00:10 01.02.2022
В результате пожара два человека были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры в Чертаново
© Фото: mchs.gov.ru
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Предъявлено обвинение подозреваемому в поджоге квартиры в столичном районе Чертаново, сообщили в Следственном комитете.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска установлен и задержан ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый в совершении преступления. В ходе допроса он сообщил следствию, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы, поджог и ушел из подъезда», - цитирует ТАСС старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной в Москве, произошло возгорание квартиры. Позднее была опубликована видеозапись, на которой видно, что помещение практически полностью выгорело, а стены закоптило даже на лестничной клетке.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадали двое мужчин, которые помогали выбраться соседке через окно. Оба госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести.

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