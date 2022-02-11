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В Минздраве рассказали о самочувствии Жириновского

Роман Захаров
15:53 11.02.2022
По данным ведомства, врачи оказывают политику всю необходимую ему помощь.
В Минздраве рассказали о самочувствии Жириновского
© Фото: zhirinovskiy, Instagram
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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в настоящий момент находится в ЦКБ в Москве, оценивается как стабильное. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», - приводит ТАСС заявление ведомства.

В среду, 9 февраля, СМИ сообщили о госпитализации Жириновского. Позже в Министерстве здравоохранения заявили, что политик был доставлен в больницу еще 2 февраля с диагнозом коронавирус. В четверг, 10 февраля, в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер фракции чувствует себя хорошо и скоро вернется к своим прямым обязанностям.

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