В ЛДПР отреагировали на госпитализацию Жириновского

Член ЛДПР Александр Балберов в беседе со «Звездой» назвал бесспорным фактом госпитализацию руководителя фракции Владимира Жириновского, он подтвердил, что лидер партии находится в Центральной клинической больнице в Москве.

«Безусловно, мы все надеемся на выздоровление Владимира Вольфовича. Жириновский жив, Жириновский будет жить. Это безусловно... В любом случае Владимиру Вольфовичу крепкого здоровья, быстрейшего выздоровления», - сказал Балберов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что лидер партии был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве.

Впоследствии в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с «омикроном». По данным ведомства, состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.