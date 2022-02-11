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Медведев заявил о росте притока мигрантов в Россию на треть за 2021 год

Ян Брацкий
15:50 11.02.2022
Согласно озвученным Дмитрием Медведевым данным, в 2021 году приток мигрантов стал на треть больше, чем в 2020 году.
Медведев заявил о росте притока мигрантов в Россию на треть за 2021 год
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Приток мигрантов в Россию постоянно растет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он озвучил данные за минувший год на совещании о принятии дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов в обществе.

«Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020 году. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан», - сказал Медведев.

Согласно данным МВД РФ, сегодня в России компактно проживают несколько диаспор численностью от одного до пяти миллионов человек. В основном это выходцы из Центральной Азии, которые зачастую конфликтуют между собой, подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что миграционная политика является одной из важнейших тем для экономики и эмоционального самочувствия граждан России. Президент отметил, что нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать на работу в Россию, готовились бы к этой поездке и к работе в этой стране у себя на родине. Например, изучали язык и российское законодательство.

Накануне глава государства подписал Указ об образовании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Согласно тексту документа, на комиссию возложены задачи по обеспечению нацбезопасности России в миграционной сфере, а также по урегулированию миграционных процессов и координации деятельности разных органов власти.

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