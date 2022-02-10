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Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике

Ян Брацкий
20:52 10.02.2022
Согласно указу главы государства, новую структуру возглавит зампред Совбеза РФ.
Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, новую структуру возглавит зампред Совбеза РФ. В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Согласно тексту документа, на комиссию возложены задачи по обеспечению нацбезопасности России в миграционной сфере, а также по урегулированию миграционных процессов и координации деятельности разных органов власти.

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