В стране и мире Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике Ян Брацкий Согласно указу главы государства, новую структуру возглавит зампред Совбеза РФ. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу главы государства, новую структуру возглавит зампред Совбеза РФ. В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, на комиссию возложены задачи по обеспечению нацбезопасности России в миграционной сфере, а также по урегулированию миграционных процессов и координации деятельности разных органов власти. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика