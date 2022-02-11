Боррель раскрыл содержание ответного письма Лаврову от стран ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени Евросоюза ответил на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны быть урегулированы путем диалога и дипломатии», - написал он в Twitter.

Также Боррель подчеркнул, что у ЕС общая внешняя политика и политика безопасности. Цель Евросоюза - действовать сообща по всем вопросам, представляющим общий интерес.

«Это включает также координацию ответов на письма по мере необходимости. Решение по этим вопросам должны принимать государства-члены ЕС», - добавил он.

МИД России 1 февраля опубликовал письмо Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и нескольких европейских стран. В нем министр указал, что у России и Запада есть разногласия «в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности». Лавров подчеркнул, что сторонам нужно прояснить этот вопрос.

Ранее Боррель заявил: Евросоюз не считает, что Россия стремится захватить Украину. По его словам, страна лишь оказывает на нее давление. Это делается для пересмотра архитектуры европейской безопасности, заявил Боррель. Также он сообщил, что актуальная ситуация с безопасностью в Европе является «самой сложной со времен холодной войны».