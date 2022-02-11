ЦБ заявил об исторически минимальном уровне безработицы в России

В Центробанке заявили, что уровень безработицы в России по-прежнему находится на историческом минимуме. При этом число вакансий - на исторических максимумах.

«Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», - говорится в пресс-релизе ЦБ, передает ТАСС.

В декабре 2021 года Центробанк отмечал, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум, а число вакансий находится на пике.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России продолжает оставаться на минимальной отметке в 4,3%. Кроме того, по сообщениям Росстата, в РФ число граждан с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года снизилось до 16 миллионов человек, или 11% населения.