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В России снизилось число граждан с доходами ниже границы бедности

Виктория Ивашечкина
21:09 03.12.2021
В ноябре правительство РФ утвердило новый способ расчета данного показателя.
В России снизилось число граждан с доходами ниже границы бедности
© Фото: pixabay
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В России число граждан с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года снизилось до 16 миллионов человек, или 11% населения, сообщает Росстат.

В ноябре правительство РФ утвердило новый способ расчета этого показателя. Теперь для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную - «граница бедности».

Ее начальное значение эксперты установили на величине прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года. Он будет расти по уровню инфляции ежеквартально. Новая методика позволит обеспечить сопоставимость данных за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками.

В Росстате объяснили, что базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года составила 11 329 рублей. В I квартале текущего года - 11 581 рубль, во II - 11 813 рубля, в III - 11 970 рублей.

Несколькими днями ранее Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы. Так, в сентябре 2021 года безработица опустилась до исторических значений - 3,272 миллиона человек. В октябре она составила 3,274 миллиона человек.

Росстат со ссылкой на Роструд сообщил, что к концу октября в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,1 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан.

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