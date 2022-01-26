В стране и мире Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России Анна Назайкина С 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице составит 12 792 рубля. © Фото: UAC, Globallookpress Читайте нас на: Уровень безработицы в России продолжает оставаться на минимальной отметке в 4,3%. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. «Безработица у нас держится на исторических минимумах - 4,3%», - сообщил президент РФ на встрече с главами ведущих итальянских компаний в формате видеоконференции. Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по безработице, которое российскому гражданину будут выплачивать в первые три месяца, с января текущего года будет равен 12 792 рублям. Минимальный же размер этой социальной выплаты в стране составит 1 500 рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика