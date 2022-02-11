Стальная лавина: кадры атаки мотострелков с учений «Союзная решимость - 2022»

Мотострелки Восточного военного округа совместно с подразделениями сил специальных операций Белоруссии блокировали и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование.

Мероприятие проходило в Белоруссии, на полигоне Брестский, в рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022».

Был разыгран тактический эпизод, в рамках которого мотострелки на штатной технике совершили марш в заданный район. После этого они блокировали условное незаконное вооруженное формирование и уничтожили его вместе с белорусскими военными.

Также были отработаны вопросы управления и обеспечения действий мотострелковых подразделений. Был развернут полевой подвижный пункт управления - он позволил организовать непрерывную связь, которая действовала и во время движения колонн мотострелков, и при блокировании условного противника.

Кроме этого, была организована дозаправка техники и ремонт условно вышедшей из строя БМП-2 прямо на поле боя.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное вооружение - 30-мм автоматическая нарезная пушка с боекомплектом в 500 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет, имеющий в боекомплекте 2 000 патронов. Кроме того, для борьбы с танками БМП-2 имеет ПТРК «Фагот» или «Конкурс» с четырьмя выстрелами к нему. Также на машине установлены шесть гранатометов системы постановки дымовой завесы «Туча» для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

Ранее «Звезда» публиковала кадры преодоления экипажами БМП-2 водной преграды в Подмосковье.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов