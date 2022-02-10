Мотострелки ВВО ликвидировали «боевиков» на учениях «Союзная решимость-2022»

Мотострелки ВВО разгромили условных террористов во время тренировки в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022». Занятия проходили на полигоне Брестский, сообщает Минобороны России.

В ходе тренировки военнослужащие выдвинулись на технике в указанный район, а затем блокировали и уничтожили членов условных незаконных формирований в лесу.

Бойцы развернули подвижной пункт управления, организовали непрерывную связь как при движении, так и при блокировании неприятеля. Также были организованы дозаправка боевых машин и ремонт условно вышедшей из строя БМП-2.

В Белоруссии сегодня стартовали совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Завершатся учения 20 февраля. Военнослужащие будут тренироваться отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин