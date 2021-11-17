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Экипажи БМП-2 прорвались через водную преграду в Подмосковье и уничтожили «врага»

Тимур Шерзад
Игорь Крондо
14:18 17.11.2021
Бронетехника условного противника была успешно поражена из противотанковых ракетных комплексов «Фагот».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На подмосковном полигоне Алабино проходят учения танкистов Таманской дивизии по итогам летнего периода обучения.

Экипажи более трех десятков боевых машин пехоты остановили наступление противника, уничтожив его бронетехнику с помощью противотанковых ракетных комплексов.

И показали навыки преодоления водной преграды, отработав упражнения по входу и выходу из воды и вождения на плаву.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное вооружение - 30-мм автоматическая нарезная пушка с боекомплектом в 500 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет, имеющий в боекомплекте 2 000 патронов. Кроме того, для борьбы с танками БМП-2 имеет ПТРК «Фагот» или «Конкурс» с четырьмя выстрелами к нему. Также на машине установлены шесть гранатометов системы постановки дымовой завесы «Туча» для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

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