Экипажи БМП-2 прорвались через водную преграду в Подмосковье и уничтожили «врага»

На подмосковном полигоне Алабино проходят учения танкистов Таманской дивизии по итогам летнего периода обучения.

Экипажи более трех десятков боевых машин пехоты остановили наступление противника, уничтожив его бронетехнику с помощью противотанковых ракетных комплексов.

И показали навыки преодоления водной преграды, отработав упражнения по входу и выходу из воды и вождения на плаву.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное вооружение - 30-мм автоматическая нарезная пушка с боекомплектом в 500 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет, имеющий в боекомплекте 2 000 патронов. Кроме того, для борьбы с танками БМП-2 имеет ПТРК «Фагот» или «Конкурс» с четырьмя выстрелами к нему. Также на машине установлены шесть гранатометов системы постановки дымовой завесы «Туча» для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.