«Это тупик»: посол РФ в Лондоне оценил переговоры Лаврова и Трасс

Британская сторона на переговорах в Москве «не слушала и не слышала» главу МИД России Сергея Лаврова. Об этом заявил посол в РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя встречу министра с британской коллегой Лиз Трасс.

Посол отметил, что позиция Трасс была просто повторением ее формулировок и слоганов, которые она транслирует в британском парламенте, в прессе, в своем аккаунте в Twitter.

«Министр вопрос детально объяснял: что происходит, что мы хотим, почему эта ситуация. Но британская сторона не слушала и не слышала того, что мы говорили», - сказал Келин в интервью британскому телеканалу.

По его словам, в Москве ожидали, что встреча станет «блеском британской дипломатии», однако переговоры даже не приблизились к диалогу, основанному на взаимном уважении, признании интересов друг друга и поиску решений.

Келин также подчеркнул, что РФ открыта к диалогу.

«Ультиматумы, жесткие заявления, фразы - это тупик. Но, к сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», - цитирует посла РИА Новости.

В четверг, 10 февраля, Лавров и Трасс встретились в Москве. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы европейской безопасности. По итогам переговоров Лавров еще раз подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а угрожают ей. Глава МИД добавил, что Москва хочет, чтобы «дух компромисса и поиска интересов помог сейчас».