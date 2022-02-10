Лавров заявил, что РФ ответит Британии взаимностью на шаги по нормализации отношений

Если визит глав дипломатических и оборонных ведомств Великобритании в Москву предпринят с целью улучшения взаимоотношений двух стран, то Россия ответит взаимностью. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой британского МИД Лиз Трасс.

«Смотрел текст выступления Бориса Джонсона в палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила, что вы и ваш коллега, министр обороны, поедете в Россию с этой целью эти отношения улучшать... Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что в настоящий момент Москва не может быть удовлетворена отношениями между РФ и Британией, которые на сегодняшний день находятся на самом низком уровне за последние годы.

Сегодня в Доме приемов МИД России на Спиридоновке проходят переговоры глав Министерств иностранных дел России и Великобритании. Лавров назвал эту встречу беспрецедентной.

До этого Трасс провела встречу с ректором МГУ Виктором Садовничим, а затем приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.