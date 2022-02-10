Лавров заявил об отсутствии желания у России кому-либо угрожать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей.

«Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам», - отметил он по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.

Кроме того, глава дипведомства подчеркнул, что Москва хочет, чтобы «дух компромисса и поиска интересов помог сейчас».

Накануне в МИД сообщили, что Лавров в четверг, 10 февраля, обсудит с Лиз Трасс вопросы европейской безопасности, особенно в части обеспечения долгосрочных юридических гарантий для России. Отмечалось, что в ходе встречи будет обсуждаться состояние и перспективы российско-британских отношений для поиска путей их нормализации и активизации двустороннего сотрудничества.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Британия выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По ее словам, таким образом Запад отвлекает внимание от «собственных политических кризисов». Кроме того, по словам Захаровой, Евросоюз также не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.

Кроме того, Мария Захарова, по итогам встречи глав МИД G7 в декабре прошлого года подчеркнула, что у России нет агрессивных намерений по отношению к Украине.

По ее словам, ничего конструктивного в заявлениях западных стран нет - «все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине».