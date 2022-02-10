Антонов заявил, что США не отказались от идеи выдворить его из страны

Российский посол в США Анатолий Антонов полагает, что американцы действительно могут выдворить его страны в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий. Он подтвердил журналистам, что позиция США по этому вопросу осталась неизменной.

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», - цитирует Антонова РИА Новости.

В конце января дипломат сообщил, что вопрос об его отъезде поставил Госдепартамент. Американцы собираются выслать Антонова, если не будут предоставлены визы охранникам посла Соединенных Штатов в РФ.

В Кремле прозвучавшую угрозу назвали серьезной. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подобные заявления со стороны США - это хамство, а у России еще остались дипломатические резервы для того, чтобы выровнять дипломатическое присутствие.