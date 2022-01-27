В Кремле назвали серьезной угрозу Вашингтона о возможном отъезде посла РФ
При невыполнении Россией условий Соединенных Штатов российского посла могут выслать в апреле.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу о возможном отъезде российского посла из Вашингтона. Такое заявление он сделал в общении с журналистами в четверг, 27 января.
«Угроза серьезная», - сказал он.
Песков добавил, что более подробный комментарий по этому вопросу могут дать в МИД РФ.
Посол Анатолий Антонов в среду, 26 января, сообщил журналистам, что Госдепартамент США поставил вопрос о его отъезде. По его словам, Вашингтон планирует выслать его в апреле, если не будет решен вопрос о визах охранникам американского посла в Москве.