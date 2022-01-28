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Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать российского посла из США

Роман Захаров
12:20 28.01.2022
По словам российского дипломата, у РФ есть «еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамством заявления со стороны Соединенных Штатов о возможной высылке российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в случае если Москва не выполнит некоторые условия США по выдаче виз охранникам американского посла в России.

«Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», - сказал министр в беседе с радио Sputnik.

Лавров также сообщил, что Россия не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы. Кроме того, он прокомментировал ответ американской стороны по гарантиям безопасности, подчеркнув, что в них есть «рациональные зерна».

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