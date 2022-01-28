Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать российского посла из США

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамством заявления со стороны Соединенных Штатов о возможной высылке российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в случае если Москва не выполнит некоторые условия США по выдаче виз охранникам американского посла в России.

«Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», - сказал министр в беседе с радио Sputnik.