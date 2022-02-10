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Глава МИД Британии заявила о нежелании вводить санкции против РФ

Роман Захаров
22:12 10.02.2022
Лиз Трасс не стала раскрывать подробности подготовленного британской стороной санкционного документа.
Глава МИД Британии заявила о нежелании вводить санкции против РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подготовленный в Великобритании проект закона о санкциях против РФ в случае ее «агрессии» против Украины затронет компании и физических лиц, «значимых для Кремля». Именно с таким заявлением ранее выступила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Сегодня, 10 февраля, она объяснила, что этот документ лишь дает возможность для введения санкций, а не вводит их.

«И мы сделаем это (введем санкции. - Прим. ред.), только если будет вторжение в Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией. У меня нет разногласий с российским народом», - обозначила дипломат в беседе с РБК позицию британского правительства.

Подробности документа Трасс раскрывать не стала. Однако ранее она сообщала, что проект закона введет «самый жесткий режим» ограничений против РФ, «который у нас когда-либо был». Также, по ее словам, документ «ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода (Британии. - Прим. ред.) из Европейского союза».

Ранее сообщалось, что руководитель российского МИД Сергей Лавров в беседе со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил ей, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расценено как «акт агрессии», после чего со стороны РФ последует «выверенный и жесткий ответ».

Напомним, в четверг, 10 февраля, Сергей Лавров в Москве провел встречу с Лиз Трасс. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы европейской безопасности, особенно в части обеспечения долгосрочных юридических гарантий для России.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

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