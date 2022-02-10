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Лавров: введение Лондоном санкций против Москвы встретит выверенный и жесткий ответ

Роман Захаров
20:13 10.02.2022
В МИД РФ раскрыли детали беседы Сергея Лаврова с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Лавров: введение Лондоном санкций против Москвы встретит выверенный и жесткий ответ
© Фото: МИД РФ
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Руководитель российского МИД Сергей Лавров в беседе со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил ей, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расценено как «акт агрессии», после чего со стороны РФ последует «выверенный и жесткий ответ».

«(Британской стороне заявлено. - Прим. ред.), что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жестким», - сказано в распространенном Министерством иностранных дел РФ сообщении.

В четверг, 10 февраля, Сергей Лавров в Москве провел встречу с британской коллегой Лиз Трасс. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы европейской безопасности, особенно в части обеспечения долгосрочных юридических гарантий для России.

В ходе мероприятия глава МИД РФ, в том числе, заявил, что Москва готова ответить Лондону взаимностью на шаги по нормализации отношений.

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