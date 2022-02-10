Лавров: введение Лондоном санкций против Москвы встретит выверенный и жесткий ответ

Руководитель российского МИД Сергей Лавров в беседе со своей британской коллегой Лиз Трасс заявил ей, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расценено как «акт агрессии», после чего со стороны РФ последует «выверенный и жесткий ответ».

«(Британской стороне заявлено. - Прим. ред.), что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жестким», - сказано в распространенном Министерством иностранных дел РФ сообщении.

В четверг, 10 февраля, Сергей Лавров в Москве провел встречу с британской коллегой Лиз Трасс. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы европейской безопасности, особенно в части обеспечения долгосрочных юридических гарантий для России.

В ходе мероприятия глава МИД РФ, в том числе, заявил, что Москва готова ответить Лондону взаимностью на шаги по нормализации отношений.