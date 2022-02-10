Лавров заявил, что Москве непонятна тревога Запада из-за учений РФ и Белоруссии

Москве непонятна тревога Запада по поводу совместных учений РФ и Белоруссии, а также размещения российских войск на собственной территории, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе о подготовке и проведении учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе. Как и положение и размещение российских войск на нашей собственной территории вызывают непонятную тревогу, и есть острые эмоции у наших британских коллег и других западных представителей», - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации после учений в Белоруссии.

В Белоруссии стартовали совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Они пройдут с 10 по 20 февраля. Военнослужащие будут тренироваться отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 ВКС России отработали имитацию авиаудара по наземным целям на полигоне в Брестской области в рамках учений «Союзная решимость - 2022».