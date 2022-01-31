«Истерика в США и на Украине»: к каким выводам в мире приходят после сообщений об «агрессии РФ»

В советские времена на заброшенном заводе «Атек» собирали экскаваторы. А сейчас он стал тренировочным лагерем для доборовольцев так называемых тербатов - батальонов территориальной обороны, которые начали активно формировать в свете нагнетаемой напряженности вокруг якобы «вторжения России». На полигонах части регулярной армии уже осваивают противотанковые системы и реактивные огнеметы, которые были поставлены на Украину Западом, пока у молодежи в руках фанерные автоматы.

Настойчивая подготовка и поставки вооружения из-за рубежа продолжаются на фоне внезапно возникшего обострения в отношениях Украины и США. Так, телеканал CNN создал материал о том, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский разошлись в оценках якобы «исходящих от России угроз». Журналисты сообщили, что Зеленский назвал преувеличенными заявления Байдена о скорой и неминуемой войне во время недавнего телефонного разговора. Паника у общественности осталась даже тогда, когда CNN удалил публикацию. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию «Vice», что эта паника Киеву сейчас не к месту.

«Наша понимание угрозы совпадает с оценкой Штатов. Но! Владимир Путин все еще не направил солдат на Украину, ни один танк все еще не пересек границу, а мы уже понесли экономические потери и становимся слабее по мере того как в обществе распространяется паника», - сказал Кулеба.

В Кремле также отметили вред потоков искаженной информации, в особенности, для народа Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад должен прекратить раскручивать истерику.

«Американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной или заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно, это факт», - отметил официальный представитель Кремля.

Американские СМИ со ссылкой на источники в администрации на прошлой неделе продолжили вбрасывать фейки вокруг ситуации на украинской границе.

«Уровень так называемой "угрозы" со стороны России сейчас не такой, чтобы проводить мобилизацию, в военном секторе пока ожидается только плановое формирование сил территориальной обороны», - говорит глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Резников также не обделил вниманием Германию, которая, придерживаясь старого принципа, отказалась поставлять Киеву вооружение. Министр обороны Украины отметил, что политика Берлина в этом вопросе удивляет. В США тем временем вовсе усомнились в надежности Германии как партнера по НАТО. Однако в деле военной политики Киева появились новые участники. Польша оказала Украине безвозмездную помощь с поставками оружия.

«Ситуация беспрецедентная. В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче боеприпасов оборонительного назначения украинской стороне - несколько десятков тысяч штук», - заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Уже завтра, 1 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят по телефону вопросы глобальной безопасности и ситуацию вокруг Украины. Однако беседа пройдет в свете поступивших с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса сведений о том, что Запад и Украина готовят серию информационных провокаций, в том числе постановочные сюжеты о начале военных действий с заочно назначенными агрессорами в главных ролях.