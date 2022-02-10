Воздушный патруль: как Су-35 показали себя на учениях «Союзная решимость» в Белоруссии

Со скоростью болида «Формулы-1» многоцелевой Су-35С уходит в небо. На земле к взлету уже готовится очередное звено российских истребителей. Из забайкальских минус 30 в настоящую белорусскую весну, где уже давно устойчивый плюс, экипажи истребительной авиации Восточного военного округа прилетели с двумя дозаправками - под Красноярском и в Перми. Самолеты преодолели свыше десяти тысяч километров.

Сергей Васильев всего два года как закончил высшее авиационное училище в Краснодаре - и вот уже за штурвалом знаменитого Су-35С. В небе над Брестской областью закладывает виражи. Истребители Су-35 могут эффективно уничтожать воздушные цели, любые наземные объекты и даже корабли вероятного противника. На вооружении у них управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля».

В небе белорусы и россияне работают парами. Главная задача - патрулирование воздушного пространства. Такой обмен опытом летчики называют бесценным. Дуэт белорусского Су-30 и российского Су-35С - это страшная сила.

Сразу на пяти общевойсковых полигонах «Союзная решимость - 2022» вступила в активную фазу. Боевое дежурство по противовоздушной обороне уже несут расчеты «Триумфов» - зенитно-ракетной системы С-400.

Против условных нарушителей госграницы также работает артиллерия. Незаконные вооруженные формирования блокируют мотострелковые войска, а разведка и спецназ отрабатывают задачи по ликвидации каналов доставки оружия.

Основные этапы «Союзной решимости» еще впереди. Беспрецедентные по размаху российско-белорусские учения планируют завершить к 20 февраля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо