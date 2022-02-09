Российские Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства

Истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства и отработали перехват воздушных целей, сообщает Минобороны России.

Летчики ВКС РФ изучили районы и маршруты полетов, провели тренажи на авиатехнике и отработали взаимодействие с группой руководства полетами.

Помимо этого, экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей. Роль условного воздушного противника выполняли самолеты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. После взлетов дежурные истребители получали координаты полета воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего перехватывали их.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин