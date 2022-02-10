Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел Йозефа Геббельса в плане пропаганды, утверждая, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», - сказал министр иностранных дел России в ходе пресс-конференции после переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.

Руководитель МИД РФ добавил, что во время беседы с Трасс он сообщил ей, что президент Украины Владимир Зеленский, а также его министры и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов публично утверждают, что они не станут выполнять минские договоренности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала позицию, что последние заявления США могут говорить о том, что Вашингтон выступает за пересмотр Минских соглашений. Она при этом отметила, что действия американской стороны чреваты разрушением процесса мирного урегулирования на Украине. Дипломат добавила, что пренебрежительное отношение Киева к минским договоренностям поощряется «американскими кураторами», и обратила внимание, что со стороны Германии и Франции отсутствует должная реакция на действия украинской стороны.

Минские договоренности - основа мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Соглашения предполагают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения с линии соприкосновения, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине, амнистию, децентрализацию власти и многое другое.

Йозеф Геббельс - один из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.