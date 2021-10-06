Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города

Во время изучения официального списка почетных граждан Потсдама исследователи выяснили, что главный пропагандист и соратник Адольфа Гитлера, Йозеф Геббельс фактически все еще носит это звание. Об этом сообщает издание Märkische Allgemeine.

Геббельс стал почетным гражданином поселения под названием Бабельсберг в 1938 году, а спустя год оно стало частью Потсдама. Назначение должно было истечь со смертью пропагандиста НСДАП 1 мая 1945 года. Тем не менее, на странице почетных граждан города написано, что почесть «не была отменена посмертно, предположительно из-за незнания».

При жизни Геббельс являлся почетным гражданином и других городов Германии. Например, Тельтов исключил фашиста из соответствующего списка только в 2014 году — почти через 70 лет после падения нацистского режима.