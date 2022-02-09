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Захарова обвинила США в попытке пересмотреть Минские соглашения

Роман Захаров
17:20 09.02.2022
Дипломат обратила внимание на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что минские договоренности могут быть реализованы лишь в случае, если «будет найдена их должная очередность».
Захарова обвинила США в попытке пересмотреть Минские соглашения
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Последние заявления США могут говорить о том, что Вашингтон выступает за пересмотр Минских соглашений. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что действия американской стороны чреваты разрушением процесса мирного урегулирования на Украине.

Дипломат обратила внимание на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что минские договоренности могут быть реализованы лишь в случае, если «будет найдена их должная очередность».

«Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон. Подобные высказывания, а особенно их синхронность, говорят об одном: США выступают за пересмотр комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла», - высказала свою позицию Захарова.

Представитель МИД России отметила и высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который ранее исключил предоставление Донбассу особого статуса и заявил, что диалог с ДНР и ЛНР якобы не предусмотрен Минскими соглашениями.

«Прежде чем украинской стороне утверждать что-либо подобное, стоит вновь обратиться к комплексу мер», - подчеркнула она.

Российский дипломат также высказала мнение, что пренебрежительное отношение Украины к минским договоренностям поощряется «американскими кураторами». Кроме того, Мария Захарова отметила, что со стороны Германии и Франции отсутствует должная реакция на заявления официального Киева.

Минские договоренности - основа мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Соглашения предполагают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения с линии соприкосновения, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине, амнистию, децентрализацию власти и многое другое.

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