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Ковид-сертификаты переболевшего будут выдавать после экспресс-теста на COVID-19

Ян Брацкий
16:34 10.02.2022
Признаваться будут только результаты экспресс-тестов, выполненных профессиональным медицинским работником.
Ковид-сертификаты переболевшего будут выдавать после экспресс-теста на COVID-19
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Сдавшие положительный экспресс-тест на COVID-19 пациенты получат ковид-сертификаты переболевшего. Главное условие - тестирование должен провести медицинский работник. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.   

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае, если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», - сказал Кузнецов в беседе с ТАСС.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу. Кроме того, информацию о наличии антител планируют добавлять в сертификат о вакцинации от коронавируса.

Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении полного курса вакцинации против COVID-19, а также случае перенесенной коронавирусной инфекции. Тем временем уже через несколько недель Россия выйдет на плато по коронавирусу. По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, это произойдет, когда количество заболевших в сутки сравнится с числом выздоровевших.

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