QR-код по результатам теста на антитела к COVID-19 можно будет получить с 21 февраля

С 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу. Соответствующий приказ опубликован Минздравом России. Кроме того, информацию о наличии антител добавят в сертификат о вакцинации от коронавируса.

«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале"», - говорится в документе, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении полного курса вакцинации против COVID-19, а также случае перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили о разработке тест-системы для определения вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму коронавируса.