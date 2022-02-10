В СВР заявили об отсутствии агрессивных планов у России по отношению к Украине

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России не было и нет никаких агрессивных планов по отношению к Украине.

«Мы видели, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в ряде западных столиц», - подчеркнул Нарышкин в эфире в телеканала «Россия 24».

По словам главы СВР, главной угрозой для Украины является вооруженный конфликт между Киевом и Донбассом. Нарышкин также подчеркнул, что урегулировать данный конфликт можно только дипломатическими способами.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в налаживании добрососедских и тесных отношений с Украиной. По его словам, современная РФ сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство.

Кроме того, по мнению главы СВР, США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе. Нарышкин подчеркнул, что целью этого является попытка «толкнуть» мало контролируемую ими киевскую власть.